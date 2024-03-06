«الخارجية الفلسطينية»: المجتمع الدولي فشل في توفير الحماية للمدنيين بقطاع غزة

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن المجتمع الدولي فشل في توفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة وإدخال المساعدات لا سيما في شمال القطاع، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني، إلى أن إسرائيل تعمدت تدمير 32 مستشفى و53 مركزا صحيا في قطاع غزة، وأخرجتها جميعا عن الخدمة وقصدت تدمير الاقتصاد الوطني.

وتابع: «جريمة التطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل تستهدف قتل الشعب الفلسطيني وتدميره نفسيا ومحو آثاره وتراثه وطمس هويته».

وأوضح أن الحرب على غزة دخلت شهرها السادس ولا أفق لاحتمالية وقفها أمام عجز دولي واضح.