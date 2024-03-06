طرح البرومو الأول لمسلسل «بقينا اتنين» (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «بقينا اتنين» البرومو الرسمي الأول للعمل، والذي انضم مؤخرا لباقة مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن موسم دراما رمضان 2024، وظهر أبطال العمل، شريف منير ورانيا يوسف، يعرفان نفسيهما للجمهور، ثم ظهر باقي الأبطال في مشاهد سريعة من الأحداث.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل وبقينا اتنين

ويعرض مسلسل «بقينا اتنين» ضمن موسم دراما رمضان 2024، في النصف الثاني من الشهر الكريم حصريا عبر قنوات «cbc» و«cbc دراما» ومنصة WATCH IT.

وتدور أحداث مسلسل «بقينا اتنين» في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بابنتهما.

أبطال مسلسل «بقينا اتنين»

مسلسل «بقينا اتنين» مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والعمل تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.