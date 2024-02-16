وائل إحسان: عادل إمام زعيم «جمهورية التمثيل».. ومحمد هنيدي «دمه خفيف»

قال المخرج القدير وائل إحسان، إن صداقة كبيرة تربطه بالنجم محمد هنيدي منذ أيام معهد التمثيل فهو شخص يتميز بخفة الدم في الحقيقة أكثر من الشاشة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»، أنه لن ينسى وقفة محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي معه عند موت والده والذي كان يعتبر كل شيء بالنسبة له خاصة بعد وفاة والدته وهو في سن صغيرة.

وعن تعاونه مع الزعيم عادل إمام قال: إن عادل إمام هو زعيم «جمهورية التمثيل»، موضحا أن عادل إمام شديد الالتزام ويحفظ الدور جيدا ويعيده في خياله ويأخذ رأي المحيطين به.

ولفت إلى أن فيلم «ساعة ونص» بذل فيه جهدا كبيرا لكي يخرج بهذه الصورة التراجيدية، موضحا أن الفيلم يحكي عن القطار وهو الحياة والمجتمع حيث إن فكرة القطار ممتدة معه منذ الصغر عندما كان يستقله من مدينة الزقازيق إلى الإسماعيلية للذهاب إلى كلية التجارة.

وأكد أنه تمكن في فيلم ساعة ونص من الجمع بين أكثر من 45 بطلا في فيلم واحد وهذا هو قمة التحدي والنجاح مضيفا: بائع الشاي في القطار خلال الفيلم كان مستوحي من شخصية حقيقية كان يراها في قطار الإسماعيلية الذي يستقله من مدينة الزقازيق للذهاب إلى الجامعة.