6 معلومات عن كوبري الزعيم عادل إمام.. يقع في قلب القاهرة

حالة من البهجة والفرح، سيطرت على الوسط الفني بعد إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على أحد كباري منطقة صلاح سالم، وأشادوا به وبمسيرته، كما قدم العديد من الفنانين التهنئة للزعيم، ومنهم هاني رمزي الذي قال: «تكريم لكل فنان مصري وتقديرًا لدور القوى الناعمة ورسالة الفن السامية»، «اسمك لوحده علم يا أستاذ».

معلومات عن الكوبري الجديد

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن كوبري عادل إمام الجديد، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

- يقع كوبري عادل إمام الجديد، في مدينة نصر بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء.

- يقع جنوب دار المركبات بحي الوايلي.

- يعمل كوبري عادل إمام، على المرور من فوق تقاطع صلاح سالم، دون المرور إلى ميدان العباسية أو طريق صلاح سالم.

- يهدف إلى تسهيل وصول المواطنين القادمين من مناطق مدينة نصر والتجمع إلى مصلحة الجوازات مباشرة.

- يوفر طريقًا مباشرًا وميسرًا، للوصول للجهة المطلوبة دون الحاجة للسير في شارع صلاح سالم الرئيسي.

- كوبري عادل إمام الجديد، يُعد تحسينًا يخدم راحة وسهولة حركة المرور للمواطنين.

كوبري عادل إمام

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 49 الصادر، قرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بإطلاق عدد من أسماء الشخصيات على الكباري والمحاور، وضم القرار إطلاق اسم الفنان عادل إمام على أحد كباري صلاح سالم.