حافظي على نظافة بيتك بورق الألومنيوم.. «مش هتتعبي فيه تاني»

نظافة المنزل ولمعانة هي أكثر ما تسعى إليه السيدات، إلا أنها تواجه صعوبة في الانتهاء من تنظيفه سريعا، فضلًا عن أنها تشعر بالإرهاق والتعب بعد الانتهاء منه، خاصة إذا كان هناك بعض الدهون المتفرقة في مختلف أنحاء البيت، لذلك تسعى إلى البحث عن طريقة سهلة لتنظيفه، حتى يظهر بشكل لائق لها.

تنظيف المنزل بورق الألومنيوم

هناك العديد من الأماكن التي تريد ربة المنزل تنظيفها بطريقة سهلة، وخاصة أسفل الأثاث، لأنها تعد من الأماكن صعب الوصول إليها، لذلك من أبرز الطرق المستخدمة لتنظيف المنزل، بسهولة كبيرة استخدام ورق الألومنيوم أو كما يطلق عليه الفويل، حسب ما نشره موقع «realsimple».

ولاستخدام ورق الألومنيوم في تنظيف المنزل، أولا نبدأ من غرفة الأثاث المنزلي، خاصة التي لا يمكن تحريكها بسهولة، إذ يوضع ورق الألومنيوم أسفل القوائم أو الأثاث المراد تحريكه، وهو ما يسمح بانزلاق القطع ونقلها من مكان لآخر بسهولة كبيرة.

استخدامات مذهلة لورق الألومنيوم في المنزل

وعند وجود أماكن بها دهون يصعب إزالتها، يمكن استخدام ورق الألومنيوم بعد نقعه في ماء ساخن لمدة 10 دقائق، وغسلها بها، ومن ثم استخدام أدوات التنظيف لإزالتها نهائيًا، كما يمكن استخدامه لتغطية أسقف الأجهزة الكهربائية لمنعها من الاتساخ بسهولة، ومن ثم إزالته والمحافظة على الأجهزة نظيفة.

تعد ورق الألمنيوم مفيدًا لمجموعة متنوعة من الاستخدامات في الحفاظ على النظافة ولمعان العديد من الأشياء، سواء في المنزل أو للمجوهرات، خاصة الفضة. يمكن استخدامه في تنظيف المجوهرات عن طريق وضع قطعة من المجوهرات في وعاء صغير مبطن بورق الألمنيوم، ثمّ صب الماء الساخن حتى يغمر القطعة بالكامل. بعد ذلك، يتم إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق الغسيل الخالي من المبيض (ليس الجل) إلى الماء. ويجب غمر القطعة في المحلول لمدة دقيقة واحدة، ثم يتم شطفها جيدًا بالماء النظيف وتجفيفها في الهواء.