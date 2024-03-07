القنوات المجانية الناقلة لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والتشكيل المتوقع

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن القنوات المجانية الناقلة لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

القنوات المجانية الناقلة لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

أكد أن المباراة سيجري نقلها عبر قناتي mbc مصر وأون تايم سبورتس فقط.

ومن المتوقع، حسب رأي محمد فضل لاعب الأهلي السابق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن يبدأ المارد الأحمر المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا.

ومن المتوقع، وفق رأي طارق السيد لاعب الزمالك السابق، أن يبدأ الفارس الأبيض المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.