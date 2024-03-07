رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

القنوات المجانية الناقلة لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والتشكيل المتوقع

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
تصوير:

حسن مظهر الدسوقي
08:04 ص | الخميس 07 مارس 2024
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن القنوات المجانية الناقلة لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

القنوات المجانية الناقلة لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

أكد أن المباراة سيجري نقلها عبر قناتي mbc مصر وأون تايم سبورتس فقط.

ومن المتوقع، حسب رأي محمد فضل لاعب الأهلي السابق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن يبدأ المارد الأحمر المباراة بتشكيل مكون من : 

حارس المرمى: مصطفى شوبير 

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا.

ومن المتوقع، وفق رأي طارق السيد لاعب الزمالك السابق، أن يبدأ الفارس الأبيض المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.

اقرأ المزيد:

سر ضخامة حكم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.. «كان شغال مدرس ألعاب»

سفير مصر بالسعودية: أجواء حماسية تسبق مباراة الأهلي والزمالك

التحالف الوطني للعمل الأهلي يبدأ توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية في البحيرة

التحالف الوطني للعمل الأهلي يدشن برنامج «بطل بيئي» في الإسكندرية
بقلم حسن مظهر الدسوقي