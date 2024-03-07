علا الشافعي: خطة دراما «المتحدة» ضخمة جدا وترضي جميع الأذواق

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسؤول المحتوى الدارمي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن خطة الدارما التي تقدمها «المتحدة» في الموسم الرمضاني 2024 تعتمد على التنوع وإرضاء الأذواق، حسب رغبة كل متلقي في المشاهدة والمتابعة.

«المتحدة» شاركت منتجين آخرين

وأوضحت «الشافعي»، خلال تصريحات تلفزيونية لها ببرنامج «ItsShowtime»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن «المتحدة» شاركت في إنتاج العديد من الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني 2024 مع منتجين آخرين.

وأشارت إلى هذا الموسم الدرامي في رمضان 2024 سيشهد مسلسلات بإمكانيات ضخمة جدا على مدار تاريخ الدراما المصرية، موضحًا في أن مسلسل «الحشاشين» بطولة الفنانة كريم عبدالعزيز و«جودر» يشهدان إنتاج ضخم وتصوير بإمكانيات كبيرة.

موسم دراما رمضان يحمل الظواهر الإيجابية

ونوهت بأن موسم دراما رمضان هذا العام يحمل العديد من الظواهر الإيجابية، مؤكدة أن تم الانتهاء من كتابة عدد كبير من الحلقات قبل انطلاق العرض.