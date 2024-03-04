علا الشافعي: النجم كان صاحب السطوة الفنية.. والنص عاد حاليا لمكانته الطبيعية

أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسؤول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة ورئيس تحرير «اليوم السابع»، أنه في وقت سابق كان العمل يتم بشكل منفصل بين القطاعات دون تناغم وتعاون بينها، ولم تكن المعلومة كاملة، إلا أنه خلال الفترة الحالية هناك تعاونا وتنسيقا كبيرين بين كل القطاعات داخل «المتحدة».

كان يتم كتابة العمل للنجم

وأشارت «الشافعي»، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أنه في وقت ما كان النص هو الأساس وهو الذي يحرك هذه الصناعة، إلا أنه في وقت آخر كان النجم هو صاحب السطوة ويتم كتابة العمل من أجله، وهذا أثر على صناعة الدراما.

هذا الموسم يتم التركيز على المحتوى بشكل كبير

وأوضحت أنه في حالة وجود نص جيد سيكون هناك إخراج جيد وتصوير جيد، مشددة على أن النص هو نقطة البداية، موضحة أن أغلب الأعمال كان يتم كتابة التعبير على الهواء خلال التصوير، إلا أن هذا الموسم يتم التركيز على المحتوى بشكل كبير.

ونوهت بأن معظم المسلسات المكونة من 15 حلقة تنتهي بدخول شهر رمضان، والمسلسلات الـ30 حلقة تم إنجاز جزء كبير من الحلقات قبل البدء في عرض العمل.