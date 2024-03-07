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دراما المتحدة

جابر القرموطي: المواطن المصري في عقل وضمير القيادة السياسية

كتب:

عمرو هلال
02:34 ص | الخميس 07 مارس 2024
جابر القرموطي

جابر القرموطي

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله في كلمته بالمؤتمر الصحفي، خاطب المواطن بشكل كبير لأنه أصل كل الأمور، وتحدث عن أهمية القرار الصادر من «المركزي» وانعكاسه على المصريين.

المواطن المصري في عقل وضمير القيادة 

وأوضح «القرموطي»، خلال تقديم برنامج «مانشيت»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، أن المواطن المصري في عقل وضمير القيادة السياسية، وقرارات البنك المركزي أمس دليل على ذلك، منوهًا بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعته مع محافظ البنك المركزي يؤكد على مراعاة المواطن.

أوضح أنه يدرك أن المواطن المصري تحمل الكثير خلال الفترة الماضية، وسيكون سعيدًا في حال تحققت مطالبه بالقضاء على ارتفاع الأسعار، وأن يكون هناك سعر معقول للسلع.

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