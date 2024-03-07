لموظفي الحكومة والخاص.. هتشتغل كام ساعة في رمضان 2024؟

حددت الحكومة المصرية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، مواعيد عمل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان 2024.

مواعيد العمل في القطاع الحكومي

ومن المقرر أن تكون مواعيد العمل بالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي، وفقا لما أعلنت عنه الحكومة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرًا، فضلًا عن أن هناك بعض العاملين في الجهاز الإداري للدولة سيعملون 5 ساعات فقط خلال الشهر الكريم.

مواعيد العمل في القطاع الخاص

وبالنسبة للقطاع الخاص، فإن العمل سيكون فيه وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2023 وسيكون 8 ساعات.

وحدد القانون ساعات عمل موظفي القطاع الخاص بأنه يجب أن تعادل 48 ساعة في الأسبوع ويتم تقسيمها داخل كل مؤسسة أو منشأة وفقا للوائح الداخلية التي تخص كل مكان سواء في شهر رمضان أو الأشهر العادية.