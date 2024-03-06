تشيلي تطرد إسرائيل من أكبر معرض للطائرات في أمريكا الجنوبية

استبعدت حكومة تشيلي إسرائيل من المشاركة في معرض جوي عسكري FIDAE 2024، المقرر انطلاقه في 9 أبريل المقبل، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع في عاصمة تشيلي سانياجو.

درس سحب الملحق العسكري الإسرائيلي في تشيلي

وتدرس دولة الاحتلال الإسرائيلي بحسب موقع «I24 News» إعادة ملحقها العسكري في تشيلي، خاصة أنه كان عليه المشاركة بالمعرض السنوي قسم التصدير الأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية، شركة البيت، الصناعات الجوية ورفائيل.

خلافات مستمرة بين تشيلي وإسرائيل

ويعد المعرض هو الأهم في قارة أمريكا الجنوبية وشاركت فيه إسرائيل عدة مرات، ويناهض الرئيس الشاب في تشيلي جابرئيل بوريك صاحب الـ38 عاما إسرائيل حتى قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

عدة شركات دولية ستشارك في المعرض

المعرض يشارك فيه 420 شركة وكيانا مختلفا من 47 دولة، ولن تشارك إسرائيل فيه، فيما ستوجد شركات كبرى مثل إيرباص وبوينج وبي إيه إي.

استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني

واستشهد من الجانب الفلسطيني على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 30 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء في ظل استمرار الحرب لأكثر من 150 يوما وسط وقوف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بدعوى من دولة جنوب إفريقيا وسط دعوات عالمية وإقليمية للتهدئة.