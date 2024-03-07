تطورات جديدة في إصابة نجم الأهلي قبل مباراة القمة

شهدت إصابة أحمد نبيل كوكا، لاعب خط وسط النادي الأهلي، والتي تعرض لها مؤخرا قبل ساعات قليلة فقط من مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر، بعض التطورات الجديدة.

ويلتقي الأهلي والزمالك، في قمة جديد مرتقبة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة المقبلة، على ملعب الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض، بنهائي كأس مصر.

وكان«كوكا»، قد عجز عن استكمال باقي مران النادي الأهلي قبل الأخير، والذي أقيم مساء أمس الأربعاء، بعد شعوره بآلام على مستوى الضلوع، ليثير بذلك الشكوك حول مشاركته في القمة المنتظرة أمام الزمالك.

نتائج الفحوصات الطبية تحسم مشاركة كوكا في القمة

وعلم «الوطن»، أنّ من المقرر أن يخضع اللاعب خلال الساعات المقبلة لعدة فحوصات طبية لتحديد حجم إصابته، وإمكانية مشاركته في مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك من عدمها.

ولن يحسم الجهاز الفني، أو الطبي بالنادي الأهلي موقف مشاركة «كوكا» بشكل نهائي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر، لا بعد ظهور نتائج الفحوصات التي يخضع لها اللاعب خلال ساعات والتي من شأنها أن تحدد مدى إمكانية مشاركته من عدمها أمام الزمالك.