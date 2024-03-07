تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد قرارات «المركزي».. استثمر فلوسك

يتيح البنك الأهلي المصري للعملاء العديد من الاختيارات المختلفة من شهادات الإدخار بالعملة المحلية، وتختلف في العائد ومدة الشهادة والحد الأدنى لشرائها، لذا تستعرض «الوطن» شهادات الادخار من البنك الأهلي المصري، وتحديداً عقب قرارات البنك المركزي أمس الأربعاء بتحديد سعر الصرف.

شهادات البنك الأهلي المصري بعد قرارات «المركزي»

وجاءت أبرز شهادات البنك الأهلي المصري بعد قرارات «المركزي»، وفقاً لما أوضحه موقع البنك الرسمي كالتالي:

الشهادة البلاتينية السنوية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- المدة: 1 سنة.

- سعر العائد: «شهري» 23.5% أو «سنوي» 27% «يصرف في نهاية المدة».

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- المدة: 3 سنوات.

- سعر العائد: السنة الأولى 26% - السنة الثانية 22% - السنة الثالثة 18%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- المدة: 3 سنوات.

- سعر العائد: السنة الأولى 30% - السنة الثانية 25% - السنة الثالثة 20%.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- المدة: 3 سنوات.

- سعر العائد: «شهري» 21.5%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- المدة: 3 سنوات.

- سعر العائد: «ربع سنوي» 27.5%.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- المدة: 5 سنوات.

- سعر العائد: «شهري» 14.25%.

شهادة أمان المصريين

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- المدة: 3 سنوات.

- سعر العائد: «شهري» 13%.