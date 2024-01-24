مفارقة قدرية في الأزمة الصحية لأحمد العوضي.. ما علاقة ياسمين عبدالعزيز؟

مفارقة قدرية شهدتها الوعكة الصحية التي ألمت بالفنان أحمد العوضي، قبل أيام، واستلزمت احتجازه داخل أحد مستشفيات القاهرة، والتي من المقرر مغادرته لها اليوم أو صباح غد على أقصى تقدير، وذلك بعد اطمئنان الأطباء على حالته الصحية بشكل كامل.

والمفارقة هنا تتمثل في المستشفى التي يعالج بداخلها أحمد العوضي، وهي مستشفى السلام الدولي التي سبق ونُقلت إليها الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ حوالي عامين، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة استلزمت احتجازها بغرفة العناية المركزة هناك.

العوضي وياسمين معاً في أزماتهما الصحية

وشهدت أزمة ياسمين عبد العزيز دعم العوضي ومرافقته لها في محنتها الصحية، حسبما صرحت في مقابلة تليفزيونية معها، وتمر الأيام ليتعرض العوضي لوعكة صحية لتكون ياسمين عبدالعزيز أول الزائرين له رغم انفصالهما قبل أيام.

تفاصيل أزمة أحمد العوضي الصحية

وكان مصدر مقرب، كشف في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، تفاصيل أزمة أحمد العوضي الصحية، إذ قال: «كان يصور مشهد حريق ضمن أحداث مسلسله الجديد حق عرب مدته 1.5 دقيقة، وأصرعلى أداء المشهد بنفسه دون الاستعانة بـ دوبلير، ما أدى إلى استنشاقه كمية كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون، تسببت في إصابته باختناق شديد».