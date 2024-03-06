حدث ليلا.. بريطانيا تصدم الاحتلال وجرارات كوريا الشمالية وصراع «الثلاثاء الكبير» بأمريكا | عاجل

شهدت ساعات الليل عددًا من الأحداث المهمة والتي تابعها العالم، أهمها على الإطلاق الخطوات التي خطاها مرشحي الرئاسة الأمريكية، والتهديد البريطاني لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

أبرز ما حدث ليلًا نرصده لكم فيما يلي:

انتهاء الثلاثاء الكبير وبايدن وترامب مرشحين للرئاسة

انتهى يوم الثلاثاء الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي شهد انتخابات اختيار المرشح الرئاسي للحزبين الديموقراطي والجمهوري، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب وبايدن هما مرشحا الحزبين الكبيرين في انتخابات الرئاسة نوفمبر المقبل.

وفاز دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كولوراد بينما فاز بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولاية ذاتها، كما فاز بايدن بالانتخابات التمهيدية في ولاية ألاباما وأركاس.

وهاجم بايدن منافسه المحتمل ترامب، مؤكدًا أن ترامب سيهدد الديموقراطية مشيرًا إلى أنه يرشح نفسه للرئاسة الأمريكية لحماية البلاد من خطر وجودي يهدد ديموقراطتها حسبما نقلت عنه «القاهرة الإخبارية».

زعيم كوريا الشمالية يرسل جرارت لأحد المقاطعات

أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، جرارات زراعية إلى إقليم يانج جانج، شمال شرقي البلاد، في خطوة واضحة لتعزيز إنتاج المحاصيل في البلاد التي تعاني من نقص مزمن في الغذاء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن حفلا أقيم في مدينة هيهسان يوم الاثنين بمناسبة تسليم الجرارات الزراعية الفعالة، والتي تم إرسالها أيضا إلى المدن والبلدات في الإقليم، مشيرة إلى أن المسؤولين الذين حضروا الحفل، تعهدوا بزيادة حاسمة في إنتاجية الهكتار من أجل تحقيق هدف إنتاج الحبوب هذا العام دون فشل.

تهديد بريطاني للاحتلال الإسرائيلي

قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إنه من المقرر أن يخبر ديفيد كاميرون الوزير الإسرائيلي بيني جانتس، أن صبر المملكة المتحدة بدأ ينفد بسبب نقص المساعدات الإنسانية التي من المفترض أن تصل إلى سكان غزة في اجتماع بلندن اليوم الأربعاء، وأن صبر بريطانيا بدأ ينفذ تجاه إسرائيل وبدأت بالفعل في تخفيض المساعدات الموجهة للاحتلال، مطالبة بتوسيع نوع المساعدات الإنسانية التي تدخل، مؤكدًا أنه سيتم إرسال عدد كبير جدًا منها أشياء ضرورية للغاية للإجراءات الطبية، مطالبًا بعودة الكهرباء والمياه إلى شمال وجنوب غزة.

قوات الاحتلال تواصل القصف تحت جنح الظلام

استمرت قوات الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، حيث استشهد عدد من الفلسطنيين وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف الاحتلال لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستهدف طيران الاحتلال الحربي مدينة خان يونس بشكل مكثف.

قوات الاحتلال تعتقل فلسطنيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مواطنين من بلدة حبلة جنوب قلقيلية، كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية وداهم عددا من المنازل في البلدة، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم قرى شمال شرق جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى عربونة، دير غزالة، الجلمة، عرانة وجلبون شمال شرق جنين، وداهمت أحيائها وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية جلبون، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، شابا من ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، قرية العساكرة شرق بيت لحم، وداهمت عددا من المنازل فيها قبل أن تستولي على عدد من المركبات.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، شابين من مدينة الخليل، كما استولت على مركبات في بيت أمر، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، واقتحمت عددا من المنازل واستولت على عدد من المركبات في البلدة.