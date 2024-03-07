رئيس «برلمانية الوفد»: الدولة تساند المواطنين بحزم اجتماعية لتخفيف الأعباء

أشاد النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بدور الدولة المصرية في دعم المواطن المصري خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

المواطن المصري هو البطل الحقيقي

وأكد الهضيبي، لـ«الوطن»، أنّ المواطن المصري هو البطل الحقيقي في هذه الأزمة، حيث تحمل عبء ارتفاعات الأسعار وصعوبات الحياة، مشيرا إلى أنّ الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة للتخفيف عن المواطن، بتوفير الضمانات الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة، ودعم السلع الأساسية، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ومحاربة الغلاء من خلال مبادرات خفض الأسعار ومكافحة الاحتكار، وتطوير البنية التحتية مثل مشاريع الإسكان الاجتماعي وتوفير فرص العمل، وزيادة المعاشات لضمان حياة كريمة لكبار السن، وتوفير فرص العمل للشباب وخريجي الجامعات، ودعم القطاع الصحي لتوفير خدمات صحية جيدة للمواطنين.

تعاون الدولة والمجتمع المدني

وأكد الهضيبي ضرورة استمرار التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتجاوز هذه الأزمة، مشيرا إلى أنّ المواطن المصري سيظل دائمًا في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية.