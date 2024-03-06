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محافظ الغربية يبحث مستجدات معدلات أداء ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

كتب:

أيمن حمزة
04:11 م | الأربعاء 06 مارس 2024
مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ومحافظ الغربية

مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ومحافظ الغربية

أجرى اللواء أركان حرب مهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والوفد المرافق له، زيارة لمحافظة الغربية، إذ استقبله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه بديوان عام المحافظة ، للوقوف على آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وبحث إجراءات تسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

واستعرض المحافظ، موقف الأراضي المستردة خلال أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لافتًا إلى تكثيف الجهود لاستمرار حملات الإزالة بالمراكز والقرى واسترداد أراضي الدولة والحفاظ عليها وتسليمها لجهات الولاية.

واستعرض المحافظ، الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين والموقف التنفيذي وآخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية.

الحفاظ على أراضي الدولة

وأوضح مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أن القيادة السياسية والحكومة لا تألو جهدا لاتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على أراضي الدولة وحق الشعب، ومنع التعدي عليها، فضلا عن الاستفادة من الأراضي المستردة في إقامة مشروعات قومية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين، موجها أعضاء اللجنة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مسؤولي منظومة التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة وجهات الولاية، لتقديم الدعم الفني اللازم وتسهيل كل الإجراءات وتلافي الملاحظات كافة لسرعة إنهاء مراحل العمل بمنظومة التقنين.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.