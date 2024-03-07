هندسة المطرية وحلوان تتصدران مسابقة «عباقرة الجامعة» للموسم الثاني

حصلت كلية هندسة المطرية على المركز الأول في مسابقة «عباقرة الجامعة» للموسم الثاني، بينما حلت كلية هندسة حلوان في المركز الأول مكرر، وكلية التربية في المركز الثاني، وكلية الآداب المركز الثاني مكرر، في حين احتلت كلية العلوم المركز الثالث، وكلية الخدمة الاجتماعية المركز الثالث مكرر.

وأقيمت فعاليات المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

جامعة حلوان

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تحرص على زيادة توعية الشباب والعمل على تثقيفهم ورفع وعيهم وربطهم بالمجتمع المحيط بهم من خلال تنوع الأنشطة الطلابية، موضحا أن مسابقة «عباقرة جامعة حلوان» تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، «نتطلع دائمًا إلى استثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل».