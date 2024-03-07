صندوق مالي للطوارئ في البيت.. حل سحري لمواجهة أزمة أبطال مسلسل بابا جه

يلعب المال دورا مؤثرا في الحياة الزوجية، عند التعرض إلى أزمة أو خلافات مادية، إذ يؤدي إلى توتر كبير داخل الأسرة، وهو ما عانى منه الفنان أكرم حسني والفنانة نسرين أمين، خلال أحداث مسلسل بابا جه، إذ يواجهان أزمات خلال حياتهما اليومية، بسبب ضعف الأموال التي لا تكفي حتى النفقات الأساسية، بعد أن طُرد من عمله.

مسلسل بابا جه

عقوبات كثيرة تواجه الأسرة بعد طرد بطل العمل أكرم حسني، من عمله، بسبب جائحة كورونا التي تسببت في فقدان كثيرين لوظائفهم، وهو ما ظهر خلال البرومو الترويجي لمسلسل بابا جه، وخلق تساؤلات عن كيفية مواجهة الأزمات المالية، وهو ما أجابت عنه الدكتورة سامية عبد المطلب، أستاذة الاقتصاد المنزلي، خلال حديثها لـ«الوطن»، مقدمة حلا سحريا، يتمثل في إنشاء صندوق مالي للطوارئ.

كيفية إنشاء صندوق مالي للطوارئ

حتى لا يخاطر الأزواج بمواجهة مشكلات تتعلق بالأموال، يجب تحديد مبلغ من المال لتغطية النفقات الأساسية، عند حدوث انتكاسات مالية مفاجئة للتغلب على هذه الظروف، من خلال إنشاء صندوق للطوارئ، ويتم من خلال التالي:

تحديد مبلغ من المال لا يتحتم عليك ادخاره.

تحديد ميزانية شهرية واقعية تضمن الاحتياجات والنفقات الأساسية، حتى لا يتم صرف أموال كثيرة خارجة عنها.

تقليل النفقات وعدم استخدام أموال الطوارئ، إلا في حالات قصوى، شرط إعادة ملء الصندوق بعد استخدامه.

اختيار المكان المناسب للاحتفاظ به بعيدًا عن متناول الأيدي، لبناء أساس مالي متين والحفاظ على الاستقرار المالي.

نصائح للمتزوجين لإدارة المال

للحفاظ على الأموال والادخار، بحسب ما ذكر موقع «marriage»، المتخصص في شؤون المنزل فإنه يجب اتباع النصائح التالية: