ضبط 210 أطنان فول صويا مجهولة المصدر في حملة تموينية بالمنوفية   

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مخالفات عبارة عن فول صويا وذرة صفراء دون مستندات بمدينة السادات، وجرى تحرير محضرين ضد المسؤولين عن المكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط فول صويا وذرة صفراء

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع لصناعة الأعلاف بقرية الخطاطبة دائرة مركز السادات، وبحوزته كمية وقدرها 150 طن فول صويا مستلزمات إنتاج دون مستندات مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر جنحة رقم 1051 لسنة 2024 مركز السادات.

ضبط أعلاف مجهولة المصدر

وجرى ضبط صاحب أحد مصنع الأعلاف في قرية الخطاطبة دائرة قسم شرطة السادات، لحجبه واحتكاره كمية من الأعلاف داخل مخزن غير معلن عنها، إذ جرى ضبط كميه قدرها 50 طن ذرة صفراء و60 طن فول صويا دون مستندات مجهولة المصدر، وذلك بقصد حجبها عن التداول وبيعها في السوق السوداء والتربح دون وجه حق، وتحرر محضر جنحة رقم 1469 لسنة 2024 مركز السادات.