«البحوث الفلكية» تحسم جدل موعد أول أيام رمضان: لا تلتفتوا للتقويم الإلكتروني

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السابق، إن موعد أول يوم في شهر رمضان فلكيا سيكون الاثنين المقبل الموافق 11 مارس وليس 12 مارس كما ينتشر عبر العديد من التقويمات الإلكترونية، لأن غالبية التقويمات المنتشرة عبر الهواتف والتطبيقات الإلكترونية، بعيدة عن تقويم المساحة المصرية، لافتا إلى أن الدراسات الفلكية أكدت أن عدة شهر شعبان هذا العام 29 يوما فلكيا.

موعد أول يوم في رمضان 2024 فلكيا

وأوضح القاضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرأي النهائي لموعد أول يوم في شهر رمضان 2024 سيكون لدار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال الشهر الكريم والمقرر أن يتم يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس الجاري، لافتا إلى أن غالبية الدول العربية ستبدأ أول أيام شهر رمضان الاثنين المقبل فلكيا.

موعد استطلاع هلال رمضان

وتستطلع دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع هيئة المساحة المصرية الأحد المقبل هلال شهر رمضان بعد غروب الشمس مباشرة من أعلى الجبال في المحافظات الحدودية وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها.