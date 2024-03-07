شعبة الدواجن: قرارات «المركزي» الأخيرة ستؤتي ثمارها خلال أسبوع

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، سيساهم في توفير الدولار بالبنوك، ما يحقق الأمان والاستقرار فيما يخص سعر الصرف، بخلاف إنهاء القرارات الأخيرة على السوق الموازية.

ضرورة الإفراج عن بضائع كبرى في المواني

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن القرارات الأخيرة ستؤتي ثمارها فيما يخص صناعة الدوجن في مصر في غضون 7 أيام، إذ ستقوم الحكومة بالإفراج عن كميات كبرى من البضائع في الميناء بعد توفير الدولار، والأعلاف لمربي الدواجن، ما سيعود عليهم بالاستقرار.

وأوضح أن سعر كيلو الدواجن البيضاء وصل لـ95 جنيها، مشيرا إلى أن سعر كيلو البانيه يتراوح ما بين 220 لـ230 على حسب المناطق التي يجرى بيع المنتج فيها.

وأكد أن الدولة تستكمل الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي بدأتها، ومنها استكمال إيقاف استيراد السلع الاستفزازية من دول الخارج حتى لا تؤثر على الدولار، ومدى توفيره في البنوك المصرية.