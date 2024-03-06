شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الأعلاف والفراخ بعد توفر النقد الأجنبي

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إنَّ السوق المصري يحتاج لفترة زمنية محددة لاستعادة توازنه، تزامنا مع التدفقات الدولارية الأخيرة على خلفية مشروع تطوير رأس الحكمة وغيرها من المشروعات العملاقة.

السيد: انخفاض أسعار الأعلاف

وأضاف «السيد»، في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، على «قناة الحياة»، أنَّ السوق يترقب انخفاض أسعار السلع بعد تراجع أسعار المدخلات، لافتا إلى أنَّ سعر طن الذرة انخفض بالفعل إلى 10 و12 ألف جنيه بعد أن وصل إلى 17 و18 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الصنف.

وتابع رئيس شعبة الدواجن: «بالنسبة إلى الصويا التي وصل سعرها إلى 40 و42 ألف للطن، شهدت تراجعا إلى 27 ألف للطن».

أسعار الدواجن في الأسواق

واستطرد: «من المفترض أن يظهر الأثر الإيجابي للتراجعات السعرية بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالفعل انخفضت أسعار لحوم الماشية بنحو 20 جنيها للكيلو، وتراجعت أسعار الدواجن إلى 88 جنيها للكيلو بدلا من 93 جنيها بسعر المزرعة فيما يباع للمستهلك بـ 99 جنيها وفارق السعر تصل لتجار الجملة والتجزئة»، مرجعا ذلك لمصاريف النقل والفقد.

وأكد: «لا يزال سعر العلف يتراوح بين 26 و29 ألف للطن، بعد أن كان منذ عامين لا يزيد عن 13 ألف جنيه للطن وكان سعر الدواجن يتراوح بين 32 و37 جنيها للكيلو مقابل 88 جنيها للكيلو في الوقت الحالي».