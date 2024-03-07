باهر دويدار: سعيد بتجربة الشباب في مسلسل مسار إجباري

تحدث الكاتب باهر دويدار عن تجربة مسلسل مسار إجباري، بطولة الفنان أحمد داش، وعصام عمر، والمقرر عرضه في رمضان 2024.

باهر دويدار يتحدث عن مسلسل مسار إجباري

قال الكاتب باهر دويدار الذي قدم المعالجة الدرامية للمسلسل: «سعيد بتجربة الشباب في مسلسل مسار إجباري، وحرص الشركة المتحدة الدائم على أن تظهر الشباب في بطولة عمل فني، وهذا غير معتاد على جمهور رمضان، كما أن المسلسل يحمل مشاعر مختلطة ما بين الكوميديا والأكشن والدراما، والتشويق».

باهر دويدار يتحمس لتجارب الشباب

وأضاف دويدار لـ«الوطن»، «كتبت المسلسل منذ فترة، لأنني دائماً أتحمس لتجارب الشباب منذ أن قدمت مسلسل حكايات بنات، ثم انضم المؤلف أمين جمال ومحمد محرز لكتابة باقي حلقات المسلسل، بعد الاتفاق على معالجة درامية بعينها» .

أحداث مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري، دراما اجتماعية سنراه ضمن موسم دراما رمضان 2024، بطولة أحمد داش وعصام عمر، إضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم الفنانين منهم صابرين، جوري بكر، نور محمود، محسن منصور، رشدي الشامي، بسمة، وعدد آخر من الفنانين من اخراج نادين خان وتأليف أمين جمال.