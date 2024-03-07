البابا تواضروس يترأس الجلسة الختامية للمجمع المقدس في دير الأنبا بيشوي

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الجلسة الختامية للمجمع المقدس، اليوم الخميس في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور أعضاء المجمع المقدس من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الجلسة الختامية للمجمع المقدس

وكانت لجان المجمع المقدس قد عقدت اجتماعات على عده أيام خلال الأيام السابقة لجان المجمع المقدس الـ12 والتي تتكون من عدد من المطارنة والأساقفة في جميع المجالات الرعوية وهي: «السكرتارية واللجنة الدائمة والرعاية والخدمة وشئون الإيبارشيات، وشئون الرهبنة والأسرة والإيمان والتعليم والطقوس والعلاقات العامة والإعلام والمعلومات والعلاقات المسكونية وشئون المهجر»، بحسب الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويصدر المجمع المقدس اليوم في جلسته الختامية عددًا من التوصيات الخاصة بكل لجنة من لجان المجمع في مختلف المجالات التي تمس الكنيسة والأقباط وذلك بعد مناقشتها مع البابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع جميعاً.

مهام المجمع المقدس في الكنيسة

ويعد المجمع المقدس هو السلطة العليا في الكنيسة وله أن يحكم على أي صاحب درجة من درجات الكهنوت أو علماني في حالة صدور عنه أي مخالفة تمس الكنيسة أو عقيدتها.

قرارات المجمع المقدس التي يصدرها لا يعيد النظر فيها سوى المجمع المقدس نفسه إذا تغيرت الأسباب والمواقف التي صدرت فيها التوصيات، ويراجع المجمع المقدس الكتب التي صدرت حول التعليم الكنسي ويحكم بما يراه حيث يعد هو المسئول الأعلى عن الإيمان والعقيدة الأرثوذكسية.

كما يختص المجمع المقدس بالإشراف على عملية الانتخابات البابوية ويشترك في عملية ترشيحه، يشترك مع سيامة الأساقفة الجدد.