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دراما المتحدة

خبير سياسي: تسهيل حركة البضائع في المواني تحقق استقرارا بالأسواق

كتب:

مكرم شعبان
10:59 ص | الخميس 07 مارس 2024
الدكتور طارق فهمي - أستاذ العلوم السياسية

الدكتور طارق فهمي - أستاذ العلوم السياسية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أهمية دور الدولة في دعم المواطن وتوفير السلع الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

خطة تطوير الخدمات وتوفيرها للمواطن

وأشار في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن خطة الدولة في تطوير الخدمات وتوفيرها بحدها الأدنى للمواطن، تأتي في إطار التوجيهات والتعليمات التي يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان تحقيق حياة كريمة للمواطن.

وأضاف أن التجاوب من جانب الحكومة والوزارات والهيئات مع دعوة الرئيس السيسي لتطوير الخدمات وتوفيرها للمواطن يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، موضحا أن توفير السلع الأساسية للمواطن، وتسهيل حركتها في المواني يُعدّ جزءًا من المعادلة التي تساهم في تحقيق الاستقرار والتوازن في المجتمع.

تطوير الخدمات وتوفيرها للمواطن

وأشار إلى حرص القيادة السياسية على الاستفادة من توجيهات الرئيس السيسي وتوظيفها بالشكل الأمثل لتحسين حياة المواطن المصري

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بقلم مكرم شعبان