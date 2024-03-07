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دراما المتحدة

مدبولي ينيب جمعة في احتفال دار الإفتاء باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان

كتب:

إسراء سليمان
11:06 ص | الخميس 07 مارس 2024
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حضور احتفال دار الإفتاء المصرية باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك 1445هـ يوم الأحد المقبل، داعيًا الله أن يجعل هذه الأيام المباركة أيام خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة وأهلها أجمعين.

ومن المقرر أنَّ تنظم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا مساء يوم الأحد المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.