«طارق فايد».. أيقونة نجاح بنك القاهرة في 4 سنوات

لم يكن بناء وتطوير علامة تجارية ذات ثقة ونجاح بالسهل أبداً، ولعل ذلك ما دفع باختيار طارق فايد رئيساً لمجلس إدارة بنك القاهرة منذ يناير 2018 وحتى الآن، ليبدأ «فايد» قصة التطوير مستخدماً ما لديه من الخبرات المصرفية الهائلة التى نبعت من تاريخ مصرفى حافل ومتنوع بين الرقابة والممارسة دام لأكثر من 30 عاماً.

لم يكن بنك القاهرة النجاح الأول لـ«فايد»، فله رصيد كبير من الإنجازات لعل آخرها انضمامه للبنك المركزى المنتج الأول للكفاءات المصرفية فى مصر، لفترة دامت 10 سنوات وتولى خلالها العدید من المناصب، كان آخرها منصب وكیل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة المكتبیة ومراقبة المخاطر.

مرت قصة تطور بنك القاهرة بمراحل عديدة تحت قيادة 15 رئيس مجلس إدارة، بينما شهدت الـ4 سنوات الماضية قفزة تاريخية هى الأكبر فى تاريخ البنك وفق مؤشرات ونتائج الأعمال الرسمية، التى نجح طارق فايد فى تحقيقها بفلسفة جديدة تماماً وبفريق عمل انتقاه وجمعه بدقة شديدة ليكون على قدر عالٍ من الكفاءة والاحترافية.

بدأ البنك رحلته تحت قيادة «فايد» بإنشاء إدارة الخدمات المصرفية التى تهدف إلى تقديم حلول مصرفية جديدة ومبتكرة لعملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى أيضاً، فضلاً عن إنشاء إدارة الثروات وإدارة المبيعات المباشرة.

تمتع «فايد» بالخبرة والجرأة المحسوبة التى تكفى لإنشاء أول شركة للتأجير التمويلى تابعة لأحد البنوك المصرية فى فبراير 2018 بما يسهم فى تحقيق رؤية البنك الشاملة فى خلق قنوات تمويل غير مصرفية.

ويستمر «فايد» فى سلسلة إنجازاته داخل البنك من خلال بناء منظومة رقمية مصرفية متكاملة تنافس على خدمة كافة فئات المجتمع، لعل أبرز تلك المنتجات الرقمية إطلاق أول خدمة بالقطاع المالى لإتاحة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر رقمياً بمقار أنشطة العملاء فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع، بالإضافة إلى المحفظة الذكية «القاهرة كاش»، وإطلاق مبادرة نشر ماكينات «بوينت أوف سيل».

ولم يقتصر «فايد» على تطوير المنظومة الداخلية للبنك، بل عبّر عن ثورة التطوير والابتكار التى انتهجها منذ توليه، من خلال تغيير العلامة التجارية للبنك التى دامت حوالى 60 عاماً، مستهدفاً بذلك تغيير الصورة الذهنية للبنك ومعلناً عن دخول البنك مرحلة جديدة وفارقة فى تاريخه.

واستكمل «فايد» تجربته الناجحة بالتوسع الجغرافى الذى شهده البنك خلال الـ4 سنوات الماضية، حيث ارتفع عدد فروع بنك القاهرة من 219 فرعاً بنهاية عام 2017، لتصل إلى 244 فرعاً حتى الآن، ويستهدف البنك الوصول إلى 250 فرعاً خلال الشهور المقبلة.

ولم تقتصر طموحات بنك القاهرة عند الحدود الجغرافية، فقرر اقتحام السوق الأفريقية والاستحواذ على نسبة 100% من بنك «القاهرة الدولى كامبالا» بأوغندا، وذلك بخلاف افتتاح مكتب تمثيل فى الإمارات، كما يستهدف البنك فى خطته المستقبلية التوسع فى كل من كينيا وتنزانيا وروسيا.

الأرباح تقفز 289.9%.. والأصول 64.7%.. والقروض 133.79% منذ تولي «فايد» رئاسة البنك والبنك يصعد بقوة إلى المحافل الدولية ويحصد 17 جائزة عالمية في عهد «العلامة الجديدة»

وجاءت النتائج المالية لرئاسة «فايد» لبنك القاهرة كأبرز الأمثلة المعبّرة عن حنكته وخبرته المصرفية التى مكّنته من القفز بمؤشرات البنك بتاريخه الحافل كأحد أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية، حيث أثمرت خطته فى التطوير عن ارتفاع صافى أرباح البنك خلال الـ3 أعوام الماضية بنسبة 289.9% من 808 ملايين جنيه خلال عام 2017 لتصل إلى 3.15 مليار جنيه خلال عام 2020، فيما بلغت أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى حوالى 2.703 مليار جنيه.

كما تمكن «فايد» من تعزيز المركز المالى للبنك، حيث نمت الأصول منذ تولى «فايد» رئاسة البنك بنسبة 64.7% من 147.32 مليار جنيه بنهاية عام 2017، لتصل إلى 242.668 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.

وبالمثل شهدت حقوق الملكية نمواً ملحوظاً بنسبة 98.92% من 9.24 مليار جنيه خلال عام 2017، لتصل إلى 18.38 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.

كما ارتفعت ودائع بنك القاهرة خلال الـ48 شهراً الماضية بنسبة 58.13% من 122.19 مليار جنيه بنهاية عام 2017، لتصل إلى 193.215 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.

وارتفع إجمالى القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء والبنوك بنسبة 133.79% من 41.72 مليار جنيه بنهاية عام 2017، ليصل إلى 97.539 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.

لم يكن نمو مؤشرات بنك القاهرة هو المرآة الوحيدة التى عكست تطور ونجاح وازدهار بنك القاهرة فى السنوات الأخيرة، بل جاءت الجوائز الدولية التى حصدها البنك بمثابة شهادة نجاح وثقة على فلسفة جديدة انتهجها بنك القاهرة، دفعته للحصول على 17 جائزة من مؤسسات دولية.

ولم يكن عام 2021 سوى تتويج آخر لرحلته، حيث حصل على جائزة «البنك الأكثر ابتكاراً فى الخدمات المصرفية فى مصر» لعام 2021 وفقاً لما أعلنته The International Banker، وجائزة «البنك الأكثر استدامة فى مصر» لعام 2021 وفقاً لمجلة International Busines، وفاز بجائزة «أفضل أمين حفظ محلى» لعام 2021 وفقاً لما أعلنته مجلة Global Finance Magazine.

كما حصل بنك القاهرة على جائزة «الأفضل فى المعاملات المصرفية الدولية فى مصر» لعام 2021 وفقاً لتصنيف مجلة International Finance، بالإضافة إلى جائزتى «أفضل بنك فى مجال معاملات الصرف الأجنبى فى مصر»، و«أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية فى مصر» لعام 2021 من مجلة Global Economics.

وتوّج بنك القاهرة بـ4 جوائز من مجلة The European العالمية عن عام 2021 وهى: «أفضل بنك مصرى فى إدارة الخزانة»، و«معاملات الصرف الأجنبى» و«أدوات الدخل الثابت» و«إدارة السيولة» للعام الثانى على التوالى244