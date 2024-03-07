شيماء البرديني: المرأة المصرية حصلت على كل ما تمنته ووصلت إلى أعلى المناصب

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن المرأة لا تحتاج ليوم عالمي مخصص لها للاحتفال بها، فكل الأيام بالنسبة لها عيد، مشيرة إلى أن السيدة المصرية أصبحت مصدرا للثقة في آخر 10 سنوات، والرئيس عبد الفتاح السيسي، يدرك أهمية دور المرأة، ويمنحها الثقة، فتمنحه العطاء.

نماذج نسائية مضيئة تخدم المجتمع

أضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن كل القوانين والإجراءات والاستحقاقات التي جرى اتخاذها لدعم المرأة تُرجمت على أرض الواقع، فأصبحنا نرى نماذج مضيئة للغاية تخدم المجتمع، مشيرة إلى أنه هناك سيدة في كل الفئات قررت تحول منزلها لمشروعها.

وتابعت بأن المرأة استطاعت الوصول إلى أعلى المناصب السياسية والقيادية والإدراية، معربة عن فخرها بوجود سيدات في الواجهة والصدارة داخل مجال الإعلام والصحافة، فعلى سبيل المثال شهدنا أول رئيس تحرير في صحيفة خاصة، مضيفة: «أنا كنت أول رئيس تحرير تنفيذي في صحيفة خاصة».

المساواة أصبحت موجودة على أرض الواقع

أشارت إلى أن المساواة أصبحت موجودة بشكل فعلي على أرض الواقع، فالانتخابات الماضية شهدت إقبالا كبيرا من السيدات، والمرأة أصبحت موجودة في كل المحاكم، مضيفة أن المرأة المصرية حصلت على كل ما تمنته وكل ما حرمت منه على مدار العقود الماضية، بنسب فاقت تخيلها وطلباتها، مركدة أن كل ما تريده المرأة هو مزيد من الاستقرار والثبات على الخطى الصحيحة.