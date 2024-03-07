الغرفة التجارية: قرار «المركزي» يدعم الاقتصاد الحر.. ويعطي مرونة في السوق

أكد محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بتوحيد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، يقضي على السوق الموازية، ويحقق مرونة كبيرة.

جذب سيولة دولارية داخلية

وأكد الفيومي في بيان صحفي، أن تخفيض الجنيه سيجذب سيولة دولارية داخلية، وسيزيد من نسبة تحويلات العاملين في الخارج، خاصة أن البنوك بدأت في إصدار شهادات بعائد 30%.

وأوضح أن اتفاقية مشروع تطوير رأس الحكمة أعطت الثقة للاقتصاد المصري، ما انعكس إيجابيا على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وكسر موجه المضاربات والسوق الموازية.

وأكد أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي استطاع بفضل متانته وقوته أن يحمي اقتصاد البلاد في مواجهة أقصى الظروف والأزمات التي مرت بمنطقتنا والعالم.