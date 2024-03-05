توقعات بارتفاع الدولار عالميا بنهاية مارس.. والسوق ينتظر بيانات الفيدرالي الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 104 نقاط اليوم الثلاثاء، محتفظًا بانخفاضه الأخير حيث يتطلع المستثمرون إلى المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، وتعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لتوجيه توقعات أسعار الفائدة بشكل أفضل.

ومن المقرر صدور أرقام نشاط الخدمات وطلبات المصانع في الولايات المتحدة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، في حين سيتم إصدار تقرير الوظائف الشهري الحاسم يوم الجمعة، وسيظهر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضًا أمام الكونجرس الأمريكي يومي الأربعاء والخميس.

مؤشر الدولار عالميًا

في الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات ISM أن قطاع التصنيع الأمريكي انكمش للشهر السادس عشر على التوالي في فبراير، وبوتيرة أسرع من المتوقع، وهو ما يمثل أطول امتداد منذ 22 عامًا.

في الوقت نفسه، أظهرت القراءة النهائية لمسح المستهلكين في ميشيجان معنويات أضعف من المتوقع لشهر فبراير، مع تدهور التوقعات والظروف الحالية.

توقعات مؤشر الدولار عالميًا

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.0471 أو 0.05% إلى 103.8791 نقطة يوم الثلاثاء 5 مارس من 103.8320 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 104.43 نقطة بنهاية هذا الربع (يناير - مارس 2024)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 105.47 نقطة خلال 12 شهرًا.