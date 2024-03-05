محمد صلاح يجبر ليفربول على قرار يقلب الموازين.. «فرصة أخيرة»

لا يخفى أن رحيل محمد صلاح عن ليفربول، سيقلب موازين قلعة «أنفيلد» رأسًا على عقب، باعتباره الأهم والأكثر تأثيرًا مع الفريق على مدار السنوات المنقضية، منذ وصوله إلى الفريق الأحمر في 2017 وحتى تلك اللحظة، لكن ارتباط اسمه بالخروج بعد نهاية الموسم، ملازمًا لخطوات مدربه يورجن كلوب، الذي أعلن أنه يقضي آخر مواسمه مع الفريق، ما أربك حسابات النادي الإنجليزي، فماذا ينتظره في الفترة المقبلة؟

قرار جديد في ليفربول للحفاظ على محمد صلاح

لا يملك ليفربول أموالا طائلة مقارنة بالأندية المنافسة في البطولة الإنجليزية، لذلك لا يخوض سباق التعاقدات بشكل قوي كل موسم انتقالات، لكنه يفكر في بيع بعض لاعبيه من أجل توفير أموال قادرة على إقناع محمد صلاح بالبقاء وتعديل عقده مع الريدز، حال وافق على البقاء وغض الطرف عن فكرة الرحيل، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته وعلى رأسهم اتحاد جدة في الدوري السعودي، بحسب صحيفة «the4thofficial».

لويس دياز سيكون الخيار الأول لليفربول من أجل التضحية بخدماته، واستغلال الأموال في تجديد عقد محمد صلاح لمواسم أخرى، خاصة أن عقده مع الريدز ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لكن ضغط الأندية في الحصول على خدماته سيجعل محمد صلاح يرغب في الرحيل قبل نهاية عقده، حال عدم حصوله على المقابل المادي المناسب.

الفرصة الأخيرة داخل ليفربول للحفاظ على محمد صلاح

يمر ليفربول بوقت حافل بعد يورجن كلوب، الذي سيغادر النادي بعد هذا الموسم، إذ يضع النادي خططا مفصلة لتعزيز فريقه وعدم ترك أي ثغرات؛ لمواصلة القتال من أجل الألقاب على مستوى المسابقات كافة.

في تطور كبير، فأن الريدز يستعد للاستفادة من لويس دياز في نافذة الصيف، وفقًا لتقرير نشر في صحيفة «ذا صن»، ومع ذلك، لن يسمح الفريق للاعب بالمغادرة إلا بعد التأكد من تمديد محمد صلاح إقامته في أنفيلد.