إجراء أكثر من 70 ألف عملية بالمجان ضمن مبادرة «قوائم الانتظار» في المنيا

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، عن استمرار فعاليات مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» التي أطلقتها وزارة الصحة المصرية.

وأكد الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في المحافظة، حيث تمكنت من إجراء أكثر من 70 ألف عملية جراحية مجانية حتى الآن.

إجراء عمليات جراحية في تخصصات مختلفة

وقال «حسنين»، إنه تم إجراء 3396 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات خلال شهري يناير وفبراير من عام 2024، وشملت العمليات 2193 عملية جراحة عيون، 207 جراحة مخ وأعصاب، 189 جراحة أورام، 635 قسطرة قلبية، 32 أوعية دموية وقسطرة طرفية، 46 قلب مفتوح، 89 جراحة عظام، 5 قسطرة بالمخ.

تعاون جميع الجهات في وزارة الصحة

وأضاف أنه تم إجراء 70 ألفا و ا897 عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة، داخل 21 مستشفى بجميع مراكز محافظة المنيا تشارك في المبادرة، مشيدا بتعاون جميع الجهات المعنية في وزارة الصحة والمحافظة لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

وساهمت المبادرة في تخفيف العبء على المواطنين وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم، كما ساعدت في تقليل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، حيث تحرص وزارة الصحة المصرية على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وتُظهر قدرة الوزارة على تنفيذ المبادرات وتحقيق الأهداف المرجوة منها.