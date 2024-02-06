رئيس «جنوب الوادي» يناقش استعدادات الجامعة الأهلية للفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا موسعا بمقر جامعة جنوب الوادي الأهلية لمناقشة الاستعدادات للعملية التعليمية بجامعة جنوب الوادي الأهلية خلال الفصل الدراسي الثاني، بحضور منسقي برامج الجامعة الأهلية ومسؤولي مركز المعلومات والجودة والجهاز الإداري.

الفصل الدراسي الثاني بجامعة جنوب الوادي الأهلية

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي الأهلية، ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية لمختلف البرامج الدراسية للفصل الدراسي الثاني والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس.

وكلف فريق العمل باتخاذ اللازم نحو تسيير سيارات لنقل الطلاب من مقر الجامعة الأم لجامعة جنوب الوادي الأهلية، كما وجه بتشكيل لجنة لتحديد سياسة القبول وآليات العمل بمختلف البرامج بالجامعة الأهلية للعام الجامعي القادم.

توفير الدعم المادي والخدمات الطبية

ووجه بتوفير الدعم المالي اللازم لاستكمال المتطلبات وتوفير خدمات الرعاية الطبية للطلاب، كما وجه بتحديد الاحتياجات الخدمية واللوجستية المطلوبة لتقديم أفضل الخدمات وفقا لأحدث الممارسات الإدارية، كما كلف رئيس الجامعة مركز ضمان الجودة بعمل تقرير متكامل لتقييم العملية التعليمية والإدارية بمختلف مكوناتها وفقا للقواعد المتبعة.

وتابع رئيس الجامعة جاهزية خطط تأمين المنشآت وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة للممتلكات العامة والخاصة.