عضو بـ«رجال الأعمال المصريين»: قرارات «المركزي» تسهم في دخول استثمارات أجنبية

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، ورفع سعر الفائدة، جاءت في توقيت مهم، لكبح جماح السوق الموازي للعملة، والقضاء عليه نهائيا، والحد من معدلات التضخم .

القضاء على السوق الموازية

وأكد في تصريحات صحفية أن هذه القرارات ستعيد من جديد الحصيلة الدولارية إلى القطاع المصرفي، وتقلل من معدلات، ما سيدفع المصريين للادخار في البنوك، ولكن يظل العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار في ظل المشروعات العملاقة التي تجرى على أرض مصر، منها مشروع تطوير «رأس الحكمة» التي تدفع إلى زيادة الطلب محليا ودوليا.

استقرار في الأسعار

وأوضح أن التسعير العادل للدولار مقابل الجنيه لن يزيد أسعار العقارات، بل سيحدث نوعا من الاستقرار في السعر، ويسهم في دخول استثمارات أجنبية وعربية جديدة للدخول في السوق المصرية، والتي كانت متخوفة من وجود سعرين للدولار.