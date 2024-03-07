من هو الفنان محمد البكري؟.. خطف الأنظار بظهوره في برومو مسلسل عتبات البهجة

لفت الأنظار بمجرد ظهوره في البرومو الترويجي لمسلسل عتبات البهجة، إذ يؤدي الفنان الشاب محمد البكري، شخصية المراهق في أحداث المسلسل، بعدما رشحه المخرج مجدي أبو عميرة، الذي يكون محور كثير من المواقف.

من هو محمد البكري؟

بالتزامن مع ظهور الممثل الشاب محمد البكري، في برومو مسلسل عتبات البهجة، نقدم معلومات عنه بحسب صفحاته على تطبيقات التواصل الاجتماعي:

وُلد في المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

من مواليد 17 أغسطس عام 2002، أي يبلغ من العمر 22 عامًا.

أحب الفن منذ الصغر والتحق بورشة إعداد ممثل للدكتور محمد عبد الهادي والدكتور علي خليفة.

بدأ مشواره الفني في المسرح بتقديم عدة مسرحيات، منها «ألف ليلة وليلة».

حصل على جائزة تميز وعلى المركز الأولى كأفضل، ممثل على محافظة الغربية.

اكتشفه المخرج أحمد حسن، ورشحه في دور بأحد المسلسلات من إخراجه، ثم شارك بعدها في مسلسل آخر، للتتوالى الأعمال.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة عن يوتيوبر يقدم محتوى يهتم بالتنمية البشرية ويطرح خلاله رسائل عن السعادة والطاقة الإيجابية، إذ كشف البكري، أنه يلعب دور الفتى المراهق خلال الأحداث، ويتعرض لكثير من المشكلات.

والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، ورؤية تليفزيونية وإشراف درامي الدكتور دحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة، ويشارك في بطولتها الفنان يحيى الفخراني، كل من: صلاح عبد الله، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، جومانا مراد، عنبة، خالد شباط، هنادي مهنا، وفاء صادق، هشام إسماعيل، محسن منصور، علاء زينهم، ليلى عز العرب، وآخرين.