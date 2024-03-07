تطورات الحالة الصحية للمخرج عادل عوض بعد خروجه من المستشفى

استقرت الحالة الصحية للمخرج عادل عوض بعد خروجه من المستشفى وخضوعه لعملية جراحية بالقلب.

عادل عوض يؤكد تحسن حالت الصحية

وقال المخرج عادل عوض لـ«الوطن»، «أنا الحمد لله بخير وتحسنت حالتي الصحية بشكل كبير، شعرت أن الحياة دون الصحة لا تساوي شيئا، والذي جعلني أقاوم المرض، كل الحب الذي شاهدته من عائلتي والجمهور ودعوات المحبين لي».

وأوضح عادل عوض أنَّه ما زال يخضع للعلاج، ويجري عددًا من الفحوصات والتحاليل من أجل الاطمئنان على حالته الصحية والعودة إلى مزاولة نشاطه الفني بشكل أساسي، مشيرًا إلى أنَّ الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد حرص على زيارته ومتابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه.

أبرز المحطات الفنية للمخرج عادل عوض

يُشار إلى أنَّ عادل عوض مخرج ومؤلف وممثل مصري من مواليد عام 1962 بمحافظة القاهرة، تخرج من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1985، عمل كمساعد مخرج اثناء دراسته في عدد من الأفلام منها «العذراء والشعر الأبيض» عام 1983.