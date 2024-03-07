قطع مياه الشرب عن مناطق في شبرا الخيمة لمدة 16 ساعة.. تحويل مسار خطين

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق شبرا الخيمة وبهتيم (قسم أول شبرا الخيمة – قسم ثان شبرا الخيمة)، اعتباراً من الساعة 9 صباح الغد، حتى الساعة 1 صباح الأحد، أي لمدة 16 ساعة.

أرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال تحويل مسار خطي المياه قطر 1200مم و800 مم بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة، بناء على طلب الهيئة العامة للطرق والكبارى ومحافظة القليوبية لاستكمال مطالع ومنازل الدائري بمنطقة أم بيومي.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتساب على رقم 01206665125.