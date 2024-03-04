رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

قطع المياه عن بعض مناطق المقطم بالقاهرة.. والشركة تعتذر للمواطنين

كتب:

وائل فايز
07:16 م | الإثنين 04 مارس 2024
مياه الشرب

مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن بعض مناطق المقطم (الأسمرات- الهضبة العليا»، نظرًا للأعمال التي تنفذها الشركة.

شركة المياه تعتذر للمواطنين 

وأوضحت الشركة، في بيان، أنّه سيتم انتهاء الأعمال الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين.

واعتذرت شركة المياه للمواطنين عن تخفيف الضغوط، مؤكدة أنه جرى الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب ومعقمة بالمناطق المتأثرة، ويتم طلبها عن طريق الخط الساخن 125 أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم: 01206665125.

 

اقرأ المزيد:

«محلية النواب»: تقاعس أجهزة محافظة القاهرة تسبب في عدم تحصيل 179 مليون جنيه

ظاهرة جوية تضرب 18 محافظة الساعات القادمة بينها القاهرة.. «قللوا السرعات»

عاجل.. ظاهرة جوية تضرب 20 محافظة لمدة 5 ساعات بينها القاهرة

محافظة القاهرة تبدأ في مراجعة تراخيص ساحات انتظار السيارات

نائب محافظة القاهرة: تفعيل قانون المحال العامة يجذب الاستثمار
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.