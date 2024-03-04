قطع المياه عن بعض مناطق المقطم بالقاهرة.. والشركة تعتذر للمواطنين

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن بعض مناطق المقطم (الأسمرات- الهضبة العليا»، نظرًا للأعمال التي تنفذها الشركة.

شركة المياه تعتذر للمواطنين

وأوضحت الشركة، في بيان، أنّه سيتم انتهاء الأعمال الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين.

واعتذرت شركة المياه للمواطنين عن تخفيف الضغوط، مؤكدة أنه جرى الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب ومعقمة بالمناطق المتأثرة، ويتم طلبها عن طريق الخط الساخن 125 أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم: 01206665125.