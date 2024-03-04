قطع المياه عن عدة مناطق بالمنوفية غدا.. الأماكن والمواعيد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية برئاسة المهندس محمد نجيب، عن قطع مياه الشرب غدًا الثلاثاء، عن مدينة منوف وضواحيها، وذلك لغسيل وتطهير الخزانات ضمن الصيانة الدورية لمحطات المياه بالمحافظة.

موعد قطع المياه في منوف

وأعلنت شركة المياه، في بيان، عن قطع المياه عن مدينة منوف والقرى التابعة لها، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 مساء أي لمدة 4 ساعات.

ووجهت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

تكريم العاملين بشركة المياه

على جانب آخر، كرّم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم، المتميزين في اختبارات المسار الوظيفي، وذلك بحضور الدكتورة إيمان خضر، مدير عام المسار الوظيفي بالشركة القابضة.

وأكد خلال الاحتفال أن هذا التكريم يعزز رضا الموظفين عن عملهم، ويحفزهم على تطوير قدراتهم وابتكار حلول جديدة، مما يزيد من انتمائهم وولائهم للشركة ورؤيتها وقيمها، ويُشجع على المنافسة الشريفة بينهم في سبيل تحقيق أفضل النتائج، وبالتالي يسهم في تطور العمل وازدهاره.