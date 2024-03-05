أماكن ومواعيد قطع المياه عن عدة مناطق في أسيوط غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن إجراء أعمال تطهير البئر الرئيسية بمحطة صرف البنك الدولي بالمعلمين بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك غدا الأربعاء، لمدة ساعتين من الساعة 1 صباحا إلى 3 صباحا.

خطة شركة مياه أسيوط لأعمال التطهير بشكل دوري

وقال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في بيان: «ضمن خطة الشركة لأعمال التطهير بشكل دوري، سيجري قطع المياه تمهيدا لتطهير المحطة آلياً حفاظاً على انتظام التشغيل بالشكل الأمثل».

المناطق المتأثرة بقطع المياه في أسيوط

وأوضح أن المحطة تتكون من أربع طلمبات بطاقة تصميمة 400 لتر في الثانية، وتخدم مناطق الأربعين والمعلمين، فضلا عن استقبال مياه الصرف من محطات روافع السادات ودرنكة ونزلة عبداللاه.

أرقام للإبلاغ عن قطع المياه في أسيوط

وأكدت الشركة في بيان، أن جميع قنوات التواصل متاحة للجميع للإبلاغ عن أي احتياج للمياه عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول 01280733990، أو من خلال تطبيق واتس على رقم 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة على «فيسبوك».