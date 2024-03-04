قطع وضعف المياه في عدد من المناطق بـ3 محافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عمل الشركات التابعة بمحافظات بني سويف والجيزة والمنوفية للقيام بأعمال الصيانة.

غسيل الشبكات وتطهير الخزانات في المنوفية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه، غدا الثلاثاء، عن مدينة منوف والقرى التابعة لها من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

مدة قطع المياه عن مناطق بني سويف

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ضعف المياه عن مركز ومدينة ناصر، اعتبارا من الساعة 8 من صباح يوم غدا الثلاثاء وحتى الساعة 8 من مساء يوم الأربعاء الموافق 6 من شهر مارس الجاري 2024، لمدة 36 ساعة، لافتا إلى أن سبب الضعف وجود أعمال التطهير الدورية بمحطة مياه أشمنت بمركز ناصر وتشغيلها بنصف طاقتها.

سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتا إلى أنها سوف توفر سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتس آب01211175827.

المناطق المتأثرة بقطع الخدمة بالجيزة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن قرى «الحلف الشرقي، كفر حلاوة، عرب منشأة سليمان» لمدة 10 ساعات ابتداء من الساعة العاشرة مساء يوم غد، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم بعد غد الأربعاء.

وأوضحت الشركة أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى حدوث تسرب بخط مياه قطر 600 مم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن تلك القرى لإنهاء أعمال الإصلاح.