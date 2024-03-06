قطع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق بـ4 محافظات

أعلنت شركتي مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط والقليوبية، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها لأعمال الصيانة، وأعادت شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وأسيوط ضخ المياه تدريجيا في المناطق المتأثرة بعد انتهاء تطهير وصيانة الشبكات.

الاماكن المتأثرة ومدة قطع الخدمة بدمياط

أوضحت شركة دمياط، انقطاع المياه عن مناطق «عزبة حسونة بكفر المنازلة - عزبة النواورة بكفر سليمان»، اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم الأربعاء وحتى الساعة 1 ظهر نفس اليوم لمدة 4 ساعات.

سبب انقطاع الخدمة

وتابعت الشركة أنّ سبب الانقطاع تركيب أجهزة قياس التصرف على خط 450 مم بكفر سعد، مطالبة المواطنين، والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حيث تدبر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

قطع المياه بمركز ومدينة طوخ

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن قطع المياه اليوم عن مركز ومدينة طوخ للقيام بأعمال إصلاح عطل بخط المياه الرئيسي قطر 1000 مم الخاص بمحطة مياه طوخ ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، وتناشد الشركة المواطنين وأصحاب المستشفيات والمخابز بتوفير احتياجاتهم من المياه.

واعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عودة المياه بقرية درنكة بمركز أسيوط بعد الانتهاء من إجراء أعمال تطهير البئر الرئيسية بمحطة صرف البنك الدولي بالمعلمين بحي غرب مدينة أسيوط، ضمن خطة الشركة لأعمال التطهير بشكل دوري للحفاظ على انتظام تشغيل الطلمبات والصيانة الدورية للمحطات لضمان سلامة التشغيل ورفع جميع الرواسب المتعلقة بالبئر الرئيسية المصطحبة من الشبكات.

الانتهاء من أعمال الصيانة بالجيزة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيا إلى قرى «الحلف الشرقي، كفر حلاوة، عرب منشآة سليمان» في مركز أطفيح بعد الانتهاء من أعمال إصلاح تسرب بخط مياه قطر 600 مم، المغذي لتلك القرى.