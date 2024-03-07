‎تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، تراجعا في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، اليوم الخميس 7-3-2024، مقارنة مع أسعار أمس، ليتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ما بين 49.3 و49.5، بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف، والإعلان عن توقيع مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

‎سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، ‎سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك، في اليوم التالي لقرار البنك المركزي رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، وبعد الإعلان عن توقيع مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم، 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع، مقارنة مع 49.5 جنيه للشراء و49.6 جنيه للبيع، وفق لآخر تحديث لموقع البنك.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع، مقارنة مع 49.5 جنيه للشراء و49.6 جنيه للبيع وفق لآخر تحديث لموقع البنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد مسجلا 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع، مقارنة مع 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع، وفق لآخر تحديث لموقع البنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع، مقارنة مع 49.6 جنيه للشراء و49.7 جنيه للبيع، وفق لآخر تحديث لموقع البنك.

قرار البنك المركزي المصري

وقرر البنك المركزي في اجتماع استثنائي أمس، رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.