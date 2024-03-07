«الحكاية فيها هي».. برنامج عن دور المرأة في حياة الرجل على «الراديو 9090»

تقدم إذاعة «الراديو 9090» خلال شهر رمضان المبارك برنامج «الحكاية فيها هي» من تقديم الإعلامية شيماء حافظ.

تفاصيل وأهداف برنامج «الحكاية فيها هي»

يركز البرنامج على استضافة شخصيات عامة من الرجال من مختلف المجالات، مثل الفنانين والصحفيين والكتاب، للحديث عن دور النساء في حياتهم وتأثيرهنّ على مسيرتهم المهنية والشخصية.

يهدف البرنامج إلى إبراز أهمية دور المرأة في حياة الرجل، سواء كأم أو زوجة أو أخت أو ابنة، وتأثيرها على قراراته واختياراته، ودعمها له في تحقيق أهدافه وطموحاته، كما يسعى إلى كسر بعض الصور النمطية عن دور المرأة في المجتمع، وتغيير بعض الأفكار السلبية تجاهها.

مواعيد عرض برنامج «الحكاية فيها هي»

يذاع برنامج «الحكاية فيها هي» في تمام الساعة 3:40 عصرًا، ويُعاد الساعة 8:40 مساءً، على «الراديو 9090».