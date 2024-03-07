مدبولي يعلن الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية بالمواني اليوم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّه متواجد في ميناء الإسكندرية بصحبة وزراء التموين والتجارة الداخلية، النقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، لكي يشهدوا الإفراج اليوم عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية التي كانت موجودة في المواني المصرية.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده بميناء الإسكندرية أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية التي كانت تمثل مشكلة كبيرة وعائقا في توافر السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع في ضوء الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة خلال الأيام الماضية.

وتابع رئيس الوزراء أنَّ الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية كإجراءات اقتصادية بين الحكومة والبنك المركزي مهمة جدًا للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، وكلنا نعرف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها مصر لأكثر من سنة ونصف بسبب الظروف العالمية والعديد من المشكلات والتحديات التي كانت الدولة تواجهها»، لافتًا إلى أنَّ الدولة كانت في حاجة إلى توحيد سعر الصرف.

واستكمل: «هذه النقطة شديدة الأهمية والدولة المصرية كانت تعمل عليها على مدار الأسابيع والشهور الماضية، وهنا أتحدث عن الحكومة والبنك المركزي، فنحن نعرف الأزمة جيدا والحلول اللازم اتخاذها، لذلك عملت الدولة على هذا الأزمة، والروشتة كانت معروفة جدا، وهنا أتحدث على مدار الأيام والأسابيع الماضية وما سيحدث على مدار الأسابيع والأشهر المقبلة».