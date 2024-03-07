من هو الكاتب الصحفي الراحل محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين؟

قال جمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، إن الصحافة المصرية فقدت، منذ قليل الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عبد الجواد منصور، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق بعد رحلة عطاء طويلة وحافلة في بلاط صاحبة الجلالة استمرت نحو 77 عاما.

من هو محمد عبد الجواد؟

وذكر «عبدالرحيم» في منشور عبر صفحته الشخصية عددا من المعلومات وأبرز المحطات في حياة الراحل محمد عبد الجواد نستعرضها فيما يلي:

- ولد في 10 فبراير 1924، في قرية المدمر، بمحافظة سوهاج، وحاصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة فؤاد الأول، جامعة القاهرة حاليًا، عام 1947.

- شغل منصب وكيل المجلس الأعلى للصحافة لمدة 14 سنة.

- عمل موظفًا في الإذاعة المصرية، محررًا بقسم الأخبار من سنة 1947م إلى سنة 1950م.

- عمل مندوبًا للوكالة الفرنسية منذ سنة 1948م حتى آخر سنة 1950م، ومندوبًا لوكالة رويترز عام 1950م لمدة سنة.

رحلة شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد

- انتقل إلى وزارة الخارجية، وعين ملحقًا صحفيًا في ريودى جانيرو من أول سنة 1951م إلى ديسمبر 1952م.

- التحق الأستاذ محمد عبد الجواد بنقابة الصحفيين في 26 سبتمبر عام 1955م من جريدة الإيجيبشان جازيت، ووكالة الأنباء العربية، ويحمل عضوية رقم 321.

- شارك الأستاذ محمد عبد الجواد في تأسيس وكالة أنباء الشرق الأوسط عقب صدور قرار مجلس الوزراء المصري بإنشاء الوكالة رسميًا في 28 فبراير عام 1956م.

- تولى رئاسة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومجلس إدارتها خلال الفترة من عام 1966م إلى عام 1984م.