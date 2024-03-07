تشغيل قسم الغسيل الكلوي في مستشفى بيلا بكفر الشيخ.. يستوعب 16 مريضا

أعلن جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بدء التشغيل التجريبي لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى بيلا المركزي، بعد الانتهاء من تجهيز القسم بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير الكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

أفضل الخدمات الصحية

وأكد المحافظ، أهمية القسم الجديد في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاهتمام بصحة المواطن، والحث على رعاية المرضى والعناية بهم، وتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وقال المحافظ، إنّ القسم الجديد يضم 32 ماكينة غسيل، عبارة عن ماكينتي غسيل كلوي بقسم العناية المركزة، وماكينتي غسيل كلوي طوارئ، و16 ماكينة غسيل كلوي سلبي، و12 ماكينة غسيل كلوي إيجابي، لتستوعب 69 مريضًا.

وتبدأ مواعيد «الشيفت» الأول من الساعة 7 صباحًا إلى 11 صباحًا، والثاني من الساعة 12 مساءً إلى 4 مساءً، كما جرى توفير طاقم طبي من الأطباء والتمريض والفنيين، فضلاً عن أحدث الأجهزة الطبية للكشف المبكر عن أمراض الكلى وعلاجها.

خدمات الغسيل الكلوي

وكشف أنّ القسم يهدف إلى تقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضى في مركز ومدينة بيلا والمراكز والمدن المجاورة، وذلك للتخفيف من عبء السفر على المرضى لتلقي العلاج في المستشفيات الأخرى، لافتًا إلى أنّ المحافظة تعمل على تطوير وتحديث جميع المستشفيات والمراكز الصحية لها، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.