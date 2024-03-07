مواعيد عمل موظفي الحكومة في بني سويف خلال رمضان

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، المذكرة التي أعدتها الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام ومديرية التنظيم والإدارة، بشأن تعديل مواعيد العمل الرسمية بجميع الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة، خلال شهر رمضان الكريم.

مواعيد العمل خلال شهر رمضان

وتضمنت المذكرة، مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك على النحو التالي:

- حضور العاملين بالجهات والمصالح التي تعمل 6 أيام في الأسبوع، في تمام الـ9 صباحًا والانصراف 1 مساءً.

ـ حضور العاملين بالجهات والمصالح التي تعمل 5 أيام في الأسبوع، في تمام الـ9 صباحًا والانصراف 2 مساءً.

حالات تخفيض ساعات العمل في رمضان

كما اعتمد محافظ بني سويف، استمرار العمل بنفس القواعد المقررة بشأن العاملين الذين جرى تخفيض ساعات العمل اليومية لهم بمقدار ساعة واحدة، وفقًا لنص مادة 46 من القانون 81 لسنة 2016 والمادة 131 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، على أنّ تنخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

ـ الموظف ذو الإعاقة

- الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة بموجب قرار يصدر من المجلس الأعلى الطبي المختص بتلك الإعاقة

- الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين

- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس