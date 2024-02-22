عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة بني سويف

أعلنت هيئة المساحة المصرية مواعيد الصيام والإفطار خلال شهر رمضان 2024، بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية، ومن بينها مدينة بني سويف، في إطار استعدادات المواطنين لاستقبال شهر رمضان المبارك، وعدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة بني سويف.

مواعيد الإفطار وصيام أول أيام رمضان 2024 في بني سويف

ووفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، جاء عدد ساعات أول صيام رمضان 2024 بمدينة بني سويف، وباقي مدن ومراكز وقرى محافظة بني سويف 13 ساعة 38 دقيقة، حيث يكون أذان الفجر الساعة الرابعة و44 دقيقة، بينما الإفطار الساعة السادسة و2 دقيقة.

إمساكية شهر رمضان 2024 في بني سويف

وجاء في إمساكية شهر رمضان 2024 الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أن أول أيام شهر رمضان يكون الموافق 11 مارس المقبل، ويتقرب المواطنين استطلاع دار الإفتاء المصرية شهر رمضان لبدء صيام أول أيام الشهر المبارك.

مواعيد الإفطار وصيام آخر أيام رمضان 2024 في بني سويف

كما تضمنت إمساكية شهر رمضان 2024 أن عدد ساعات صيام آخر أيام شهر رمضان 14 ساعة و32 دقيقة، حيث يأتي آذان المغرب في آخر أيام شهر رمضان الساعة السادسة و19 دقيقة، والفجر الساعة الرابعة و7 دقائق.

استعدادات محافظة بني سويف لاستقبال شهر رمضان المبارك

واستعدت محافظة بني سويف لاستقبال شهر رمضان المبارك بعدد من الإجراءات التي تشمل إقامة عدد من المعارض والشوادر لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة، كذلك استعدت مديرية الأوقاف بخطة شاملة للندوات والأمسيات الدينية بالمساجد.